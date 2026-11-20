Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Майкл Селиг заявил в Вашингтоне, что платформы для торговли деривативами на блокчейне, в частности Hyperliquid, не получат отдельных регуляторных правил. Такие площадки смогут предлагать бессрочные фьючерсы розничным трейдерам в США только после получения необходимых разрешений или через сотрудничество с зарегистрированной биржей, сообщает CoinDesk.

Единые требования для бирж

На форуме Capitol Crypto Forum, организованном The Hill и The Block, Селиг подчеркнул: использование блокчейна не освобождает торговые платформы от требований, действующих для традиционных бирж деривативов. По его словам, федеральный надзор должен способствовать тому, чтобы торговля криптовалютами происходила в США, а не переходила на зарубежные площадки.

В качестве примера выхода криптокомпании на регулируемый рынок Селиг привел биржу Backpack. На этой неделе она получила разрешение на работу американской биржи деривативов и клиринговой палаты, а также регистрацию в качестве фьючерсного брокера.

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Планы по торговле на базе Hyperliquid

Децентрализованная биржа Hyperliquid в настоящее время недоступна клиентам в США, однако несколько компаний уже работают над запуском связанных с ней продуктов в регулируемой модели. Материнская компания Kraken — Payward — в сентябре объявила о намерении предлагать бессрочные фьючерсы через регулируемую Комиссией биржу Bitnomial Exchange с использованием блокчейна Hyperliquid. Для этого еще требуется одобрение.

Компания Hyperliquid Strategies также сообщила, что ее дочерняя структура HypeStrat Markets подала заявку на регистрацию в качестве фьючерсного комиссионного брокера. В случае одобрения это потенциально позволит клиентам из США торговать на рынках, развернутых на Hyperliquid.

Претензии и регуляторная неопределенность

В мае CME Group и Intercontinental Exchange призвали расследовать возможные манипуляции рынком и возможные нарушения санкций на Hyperliquid. В то же время ни Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ни Комиссия по торговле товарными фьючерсами США публично не объявляли о принудительных мерах против платформы. В среду Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга внесла Hyperliquid в перечень подозрительных платформ для торговли виртуальными активами, заявив об отсутствии лицензии и подозрении в предоставлении или продвижении услуг инвесторам Гонконга.

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