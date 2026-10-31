В Киото, Япония, председатель совета попечителей образовательного фонда Doshisha Эйдзи Хатта извинился за аварию лодок в префектуре Окинава, в результате которой погибли два человека. Это была его первая пресс-конференция после инцидента 16 марта, сообщает The Japan Times.

Хатта выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью ученицы Томоки Такэиси и попросил прощения у всех причастных. Во время пресс-конференции он также почтил память девушки минутой молчания.

Авария у побережья Хеноко

Две лодки с учениками и членами экипажа перевернулись возле района Хеноко в городе Наго на Окинаве. Это произошло во время образовательной программы недалеко от места строительства американского военного объекта, который должен перенять функции авиабазы Корпуса морской пехоты США Футенма в городе Гинован.

Хатта извинился за то, что пресс-конференцию провели лишь через семь с половиной месяцев после трагедии. Он объяснил, что Doshisha решила обнародовать промежуточный отчет о своих действиях, поскольку полное расследование потребует времени. Ранее, 22 октября, учреждение создало комитет для рассмотрения политической нейтральности образовательной программы школы.

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Замечания министерства и отставка

По словам Хатты, он несет тяжелую ответственность после выводов Министерства образования Японии о серьезных проблемах в системе безопасности школы. Министерство также заявило, что содержание занятий о переносе авиабазы Футенма в район Хеноко нарушало Основной закон об образовании, предусматривающий политическую нейтральность обучения.

Глава Doshisha признал, что образование по вопросам мира проводилось лишь с одной точки зрения, и заявил о необходимости исправлений. Он сказал, что уйдет в отставку после создания условий для улучшения системы управления образовательным оператором, однако хочет остаться канцлером и членом совета попечителей, чтобы завершить запланированные изменения.

Родители Томоки Такэиси после пресс-конференции заявили, что испытывают невыразимый дискомфорт. Они раскритиковали школу за отсутствие пресс-конференций, в том числе после обнародования позиции министерства относительно содержания обучения, и призвали ее серьезно переосмыслить, что значит быть подотчетной за свои действия.

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