Глава ФРС Ворш предупредил, что ИИ может разочаровать — CNBC

Глава Федеральной резервной системы США Кевин Ворш во время выступления в Сан-Франциско заявил, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на американскую экономику и впоследствии отразится на денежно-кредитной политике. В то же время он предупредил о рисках вытеснения работников автоматизацией и сценарии, при котором технология не оправдает завышенных ожиданий, сообщает CNBC.

Возможности и риски для занятости

Ворш выступил перед созданной им рабочей группой по вопросам производительности и занятости. В своей речи он использовал в отношении искусственного интеллекта термин «суперинтеллект» и назвал его новой силой в экономической и общественной жизни, которая уже трансформирует экономическую деятельность.

При благоприятном сценарии, по словам главы ФРС, технология может обеспечить рост производительности и ускорить реальный экономический рост выше его нынешнего диапазона, одновременно поддерживая занятость на уровне, близком к полной занятости. Менее позитивный вариант предполагает потерю рабочих мест из-за автоматизации и рост безработицы.

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Сценарий разочарования рынка

Отдельно Ворш описал возможность, при которой ИИ не принесет ожидаемого эффекта. По его словам, после значительных капиталовложений и роста фондового рынка ожидаемая отдача от инвестиций может снизиться, а оценки акций — упасть. Это может вызвать замедление экономики и более заметный рост безработицы.

Ворш добавил, что впоследствии экономика могла бы восстановиться, но без ожидаемого повышения производительности. Потенциал развития ИИ уже способствовал росту рыночных оценок и привлечению компаниями капитала для конкуренции в этой сфере.

На конференции также запланированы дискуссии с участием представителей бизнеса, экономистов и ученых. Итоговая беседа должна состояться с участием Ворша и руководителя рабочей группы Андриссена, сооснователя Andreessen Horowitz.

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