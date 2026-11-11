Система социальной помощи взрослым в Англии превратилась в хаотичный набор местных служб без общего видения, заявит глава комиссии по вопросам социальной помощи Луиза Кейси. По ее оценке, сменявшие друг друга правительства фактически не уделяли этой сфере должного внимания, а сейчас в системе «никто не руководит», сообщает The Guardian.

Разные стандарты в зависимости от места проживания

Кейси готовит предложения в рамках масштабного пересмотра системы помощи взрослым. Она должна подчеркнуть, что опыт людей, нуждающихся в помощи, существенно различается в зависимости от места проживания: отличаются стандарты услуг, процедуры оценки потребностей и время ожидания.

По ее словам, частный сектор стал доминирующим в сфере ухода, в то время как регулирование услуг часто оказывалось неэффективным. Кейси также укажет на отсутствие в Англии четкой системы управления социальной помощью, из-за чего правительству сложно улучшать услуги и воплощать политические решения на практике. По ее мнению, Франция, Германия и Япония имеют более понятные механизмы координации этой сферы.

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Призыв к новому подходу

Ожидается, что Кейси призовет к новому подходу к организации ухода, основанному на «порядочности, вкладе и обязанности заботиться о наших соседях, близких и самих себе». Она считает, что система приблизилась к «моменту расплаты».

Премьер-министр поддержал пересмотр, который возглавляет Кейси, и ускорил его завершение на год — до следующего года. Ожидается, что план создания национальной службы ухода войдет в следующую предвыборную программу Лейбористской партии. Премьер также заявлял, что намерен использовать сбережения от отмены механизма тройной защиты государственной пенсии в следующем парламенте для инвестиций в систему, построенную по шотландской модели бесплатного персонального ухода. При этом люди будут оплачивать проживание и питание.

Во время конференции служб по делам детей и взрослых Кейси также должна сообщить, что письменно согласилась с выводами расследования пандемии Covid-19. Глава расследования Хезер Халлетт ранее назвала сектор помощи взрослым «в некоторой степени второстепенным» в период пандемии. В домах ухода в Великобритании от Covid-19 умерли более 43 тысяч человек в период с марта 2020 года по июль 2022 года.

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