Глава комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Колумбии Элизабет Джей-Панг Диас подтвердила соблюдение политики одного Китая во время встречи с послом КНР Чжу Цзиньяном. Об этом сообщило китайское посольство на фоне поездки девяти колумбийских законодателей на Тайвань, пишет South China Morning Post.

Ранее Чжу также встретился со спикером нижней палаты Николасом Баргилем, вторым вице-спикером Эриком Веласко и представителями левого альянса «Исторический пакт» бывшего президента Густаво Петро. Правительство Колумбии публично не комментировало визит делегации на Тайвань.

Протест китайского посольства

Китайское посольство выразило протест после того, как один из сенаторов делегации назвал представителя Тайваня в Боготе «послом». Китайская дипмиссия назвала Тайвань «первой непреодолимой красной линией» в отношениях с Колумбией.

Девять участников поездки представляют семь политических сил — от «Исторического пакта» до правых союзников президента Абелардо де ла Эсприэльи. По информации китайского посольства, глава МИД Колумбии Омар Була сказал Чжу, что приверженность страны политике одного Китая «никогда не менялась и не изменится».

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Спор вокруг визита

Сенатор Агмет Эскаф, входящий в состав делегации, потребовал уважения после того, как китайский дипломат назвал законодателей «некомпетентными». Чжу заявил, что поездка парламентариев на Тайвань является «серьезной ошибкой ненадлежащего вмешательства во внутренние дела Китая», и добавил: «Уважение заслуживается уважением».

Эскаф в открытом письме ответил, что называть депутатов «некомпетентными» и «манипулируемыми» не подобает аккредитованному дипломату. Тем временем министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун принял колумбийскую делегацию в Тайбэе. Ее глава, первый вице-спикер нижней палаты Симон Молина, заявил о намерении продвигать политику, которая облегчит поездки и торговлю с Тайванем.

Колумбия сменила дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин в 1980 году. Китай является вторым крупнейшим торговым партнером страны после США.

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