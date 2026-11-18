Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что возвращение паровых катапульт на авианосцы ВМС США неприемлемо. Заявление он сделал во время слушаний по утверждению Хунга Као на должность министра военно-морских сил США, сообщает The War Zone.

Спор о системах запуска

Ранее президент США Дональд Трамп поручил ВМС подготовить план замены электромагнитной системы запуска самолетов EMALS и усовершенствованных подъемников боеприпасов AWE на будущем авианосце USS Doris Miller класса Ford. Речь шла о переходе на паровые и гидравлические системы.

Сенатор-демократ Тим Кейн во время слушаний заявил, что моряки, работавшие и с паровыми, и с электромагнитными катапультами, положительно оценивали EMALS. По его словам, изменение уже разработанной конструкции или возвращение к прежним технологиям увеличит расходы и снизит возможности авианосцев.

Риски для программы Ford

У EMALS и AWE были проблемы с надежностью и техническим обслуживанием. В то же время их замена, по данным издания, потребует масштабного перепроектирования: конструкция кораблей класса Ford, энергетическая система и компоновка полетной палубы рассчитаны на эти технологии.

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USS Gerald R. Ford сейчас является единственным авианосцем этого класса, находящимся в эксплуатации. Будущий USS John F. Kennedy прошел предварительную приемку в сентябре, но еще не введен в состав флота. USS Enterprise строится, а на строительство USS Doris Miller заключен контракт. Работы над всеми тремя кораблями отстают от графика.

Позиция Сената

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил Хунг Као заявил, что задержки, связанные с EMALS и электромагнитными подъемниками, оттягивают программу на семь лет. Он также сказал, что в течение пяти лет у США может быть девять авианосцев вместо 11, и добавил, что стремится ускорить процесс. В то же время Као не дал четкого ответа, поддерживает ли он возвращение паровых катапульт.

Комитет Сената по ассигнованиям в пояснительной записке к проекту оборонного бюджета на 2027 финансовый год предупредил, что такое перепроектирование может стоить многие миллиарды долларов и задержать программу на годы. Комитет поручил ВМС представить сравнительный анализ эффективности систем, расходов, потребностей в персонале и влияния возможного перепроектирования на боевые возможности авианосцев.

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