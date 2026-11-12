В Польше глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский прибыл к зданию суда, чтобы предпринять очередную попытку попасть внутрь. Перед зданием собрались люди, протестующие против последних изменений в суде, сообщает Polsat News.

Заявление о более решительных действиях

В среду Свенчковский заявил, что намерен предпринять «более решительную попытку» попасть в Конституционный трибунал. По его словам, он планировал действовать с участием судебного исполнителя и в сопровождении полиции.

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Глава трибунала назвал ситуацию «состоянием беззакония» и заявил, что она не может длиться вечно. Свенчковский также выразил мнение, что Польша должна вновь стать демократическим правовым государством.

Протест у суда

Когда Свенчковский прибыл в штаб-квартиру Конституционного трибунала, у входа уже находились протестующие. Они выступают против последних изменений, проведенных в суде. Польское издание пометило свою публикацию как обновляемую.

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