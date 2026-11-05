В Польше глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский вновь пришел к зданию учреждения и призвал полицейских покинуть его территорию. Как сообщает Interia, он заявил, что правоохранители, по его мнению, находятся там незаконно.

Обращение к полицейским

Во время выступления Свенчковский держал в руке удостоверение и утверждал, что этот документ дает ему право приказать полиции покинуть территорию Конституционного трибунала. Он также обвинил полицейских в выполнении приказов «узурпаторши, которая даже не является судьей».

Свенчковский заявил, что действия правоохранителей могут быть признаны преступлением, и обвинил их в причастности к «государственному перевороту, нарушающему конституционный строй». Он также раскритиковал руководителей полицейской операции, которые, по его словам, не появляются публично.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор вокруг трибунала

30 октября судья Анна Корвин-Пётровская издала распоряжение о перерыве в исполнении обязанностей Свенчковского и заместителя главы Конституционного трибунала Бартломея Соханьского. После этого конфликт вокруг учреждения обострился, а протесты у его здания усилились; в них участвовали, в частности, политики правых партий.

Представители полиции ранее объясняли, что решение о том, кто может войти на территорию здания, принимает его администратор, а не сотрудники полиции.

Читай нас в