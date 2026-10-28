Глава NPA Угари Нона подала в отставку — ABC News Australia

Председатель правления и член совета директоров NPA Family and Community Services Угари Нона объявила о своей отставке в Австралии. Она сообщила об этом в Facebook, когда ABC News Australia начало анонсировать расследование программы Four Corners о насилии над детьми в центре ухода Injinoo Child Care Centre на крайнем севере Квинсленда.

Нона заявила, что покидает обе должности после 14 лет работы, однако не объяснила причины своего решения и не упомянула скандал в Injinoo. Ее отставка стала первым изменением на уровне правления NPA с начала скандала вокруг детских учреждений организации.

Приговор бывшей сотруднице

Бывшую сотрудницу центра Эдвину Линг в июне приговорили к четырем годам лишения свободы с правом подать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через год. В 2024 году она физически напала на трех мальчиков 82 раза в течение трех дней. Самому младшему ребенку было 13 месяцев.

Судья окружного суда Квинсленда Дин Морзон KC назвал действия Линг жестокими и садистскими, а также грубым нарушением доверия. По его словам, она была абсолютно непригодна для работы в сфере ухода за детьми.

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Вопросы к руководству NPA

В интервью Four Corners Нона защищала действия NPA и сказала, что не просматривала видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано насилие. Она также сообщила, что сотрудники организации не привлекались к дисциплинарной ответственности.

Регулятор штата заявлял о системных недостатках в работе детских учреждений NPA, в частности в управлении, надзоре и оценке рисков. Нона утверждала, что NPA обратилась в полицию сразу после того, как узнала об инцидентах. В то же время полиция Квинсленда сообщила, что расследование начали после заявления члена общины 13 сентября 2024 года — уже после увольнения Линг из центра.

Four Corners также установила, что Injinoo относится к 473 службам ухода за детьми, работающим вне Национальной системы качества. Такие учреждения не имеют тех же национальных стандартов, процедур оценки и публичных рейтингов, которые применяются к большинству австралийских детских центров.

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