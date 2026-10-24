Председатель кенийской партии Orange Democratic Movement (ODM) Глэдис Ванга заявила в Лодваре, что партия рассчитывает на равное распределение власти с United Democratic Alliance (UDA) президента Уильяма Руто после выборов 2027 года. По ее словам, UDA должна выдвинуть кандидата в президенты, а ODM будет претендовать на пост заместителя президента. Об этом сообщает Nation Kenya.

Условия для переговоров

Ванга выступила перед делегатами отделения ODM в округе Туркана во время серии мемориальных митингов. Она заявила, что партия преодолела внутреннюю нестабильность после смерти ее лидера Раилы Одинги и сохранила большинство сторонников.

По словам Ванги, для переговоров о распределении высших государственных должностей ODM должна получить значительное число выборных мандатов в кенийских округах. По ее мнению, это позволило бы партии требовать десять министерских постов. Она также призвала местное отделение укреплять структуры на местах и координировать работу с делегатами, а не сосредотачиваться только на выборе кандидата.

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Борьба за Туркану

Депутат парламента Джунет Мохаммед заявил, что Туркана остается опорным регионом ODM. Он сказал, что партия стремится вернуть пост губернатора округа и получить другие мандаты на местных выборах. Заместитель лидера ODM Симба Арати пообещал заблаговременно провести честные внутрипартийные праймериз для определения кандидата на пост губернатора.

После смерти Одинги ODM проиграла два дополнительных выборов в Туркане, а ее окружное отделение разделилось на две группировки. Их возглавляют депутаты Арико Намоит и Экво Набуин, которые также стремятся стать кандидатом ODM в губернаторской гонке. Генеральный секретарь партии Кэтрин Оманьо призвала делегатов избегать внутренних споров и привлекать новых членов.

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