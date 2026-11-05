Президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестреллу во время визита в Абу-Даби, ОАЭ, призвал углублять партнерство между Альянсом и государствами Ближнего Востока. Он заявил, что безопасность Европы и региона Персидского залива тесно взаимосвязана, а стороны могут обмениваться опытом, полученным в войнах в Украине и Иране.

По данным The National, Перестреллу подчеркнул: в современном мире ни одна страна не может действовать самостоятельно, поэтому сотрудничество с партнерами следует усиливать. Он также отметил, что потрясения на Ближнем Востоке существенно влияют на Европу, как и европейские кризисы — на государства региона.

Уроки противодействия дронам

Перестреллу назвал ОАЭ примером реагирования и устойчивости, упомянув оборону страны от иранских атак. Издание сообщает, что во время войны Тегеран ответил на удары США и Израиля атаками баллистическими ракетами и беспилотниками по соседним государствам Залива. ОАЭ подверглись наибольшему числу атак: по стране было выпущено более 550 баллистических ракет и 2265 дронов, большинство из которых перехватили или уничтожили до достижения целей.

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Глава ассамблеи заявил, что Украина и страны Залива могут перенимать опыт друг у друга в противодействии новым средствам ведения войны. Государство-агрессор Россия широко применяет в войне против Украины беспилотники Shahed иранской разработки, которые Иран также использовал против государств Залива. В марте украинские специалисты прибыли в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы консультировать по вопросам противодействия атакам дронов, а президент Владимир Зеленский предложил поставлять региону недорогие дроны-перехватчики.

Стамбульская инициатива

Одним из путей укрепления связей Перестреллу назвал развитие Стамбульской инициативы сотрудничества НАТО, начатой в 2004 году. Она является механизмом взаимодействия Альянса с ОАЭ, Кувейтом, Катаром и Бахрейном. По его словам, эту инициативу необходимо развивать, реализовывать и усиливать.

Представители НАТО и государств-партнеров из Залива встречались на полях саммита Альянса в Анкаре в июле 2026 года. В ходе этих переговоров были начаты крупные проекты в сфере морской безопасности и противодействия беспилотникам. Перестреллу также заявил, что все страны НАТО достигли в 2025 году цели по расходам на оборону на уровне 2% ВВП и движутся к новому ориентиру — 5% ВВП на оборонные нужды к 2035 году.

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