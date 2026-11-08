Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить все манифестации, запланированные в Польше на 8 и 9 ноября. Призыв прозвучал после введения национального траура из-за смертельного нападения на Главной рыночной площади Кракова, сообщает RMF24.

Призыв отменить манифестации

Пресс-секретарь PiS Рафал Бохенек заявил в социальной сети X, что Качиньский призвал отменить акции, которые организуют в связи с действиями правительственной коалиции в отношении Конституционного трибунала. По его словам, политик попросил сделать это в знак уважения к невинным жертвам нападения в Кракове.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал распоряжение о введении национального траура 8 и 9 ноября. В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая сообщила, что решения об отмене мероприятий ко Дню независимости, в том числе Марша независимости в Варшаве, пока нет.

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Нападение на Главной рыночной площади Кракова

Вечером 7 ноября замаскированный 24-летний мужчина въехал на автомобиле в толпу на Главной рыночной площади Кракова, а затем открыл огонь. Погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, среди них и нападавший. Ранения также получили двое полицейских; по данным RMF24, один из них борется за жизнь в больнице.

В доме нападавшего в Островце-Свентокшиском обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины. По данным RMF24, это были его 21-летняя сестра и родители. В Варшаве планируют усилить меры безопасности: увеличить число полицейских и установить барьеры на Королевском тракте.

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