Глава Совета старейшин луо Одунги Ранда не принял лидера партии Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьоку, прибывшего в регион Ньянза в Кении. Делегация Мусьоки планировала посетить Ранду в его офисе в мемориальном зале Офафа в Кисуму перед поездкой в округа Хома-Бей и Мигори, однако встреча не состоялась, сообщает Nation Kenya.

Противоречивые версии

Мусьока заявил журналистам, что старейшины якобы получили указание не встречаться с его делегацией. Политик Эрик Окейо утверждал, что накануне стороны договорились о встрече 14 представителей луо с таким же числом старейшин камба, однако договоренность сорвалась около 19:00.

Ранда отверг эти утверждения. По его словам, он не получал официального письма или иного уведомления от Мусьоки либо его команды о запланированной встрече. Он также заявил, что рассматривает возможность судебного иска против Окейо из-за предполагаемой клеветы и ущерба репутации.

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Позиция главы Совета

Ранда назвал мемориальный зал Офафа культурной святыней общины луо, а не местом для политических мероприятий или символических заявлений политиков. В то же время он сказал, что готов встретиться с делегацией старейшин камба в своем доме в Бойе, округ Ньяндо, если разговор будет носить исключительно культурный, а не политический характер.

Глава Совета заявил, что старейшины луо единогласно решили поддержать переизбрание президента Кении Уильяма Руто в 2027 году. Он связал эту позицию с участием общины в правительстве широкой коалиции и упомянул государственные назначения, программу доступного жилья и инфраструктурные проекты. Запланированная встреча Мусьоки с архиепископом Морисом Мухатией, председателем Конференции католических епископов Кении, также не состоялась из-за его отсутствия.

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