Председатель местного совета Марадуна Сануси Досара заявил, что во время нападения на деревню Гидан-Таба в штате Замфара в Нигерии погибли 12 членов одной семьи. По его словам, среди погибших были отец, его жены и маленькие дети.

Пожар в комнате

Как сообщает Premium Times, нападение произошло в субботу вечером. По версии местного источника, которую приводит Vanguard, семья Мухаммаду Сани укрылась в комнате, когда вооруженные мужчины вошли в общину в округе Досара-Бирнин-Кая.

Источник утверждает, что нападавшие требовали от людей открыть дверь, а после отказа подожгли пространство вокруг комнаты. Досара, который в воскресенье возглавил похоронную молитву за погибших, сказал, что люди умерли от сильного жара, а не от непосредственного контакта с пламенем.

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Похищение жителей

Во время рейда также были похищены несколько жителей деревни. По словам главы совета, местные добровольцы перехватили нападавших, вступили с ними в перестрелку и освободили часть похищенных. Точное число похищенных до сих пор не установлено из-за напряженной ситуации в общине.

Нигерийские СМИ приводят разные данные о числе погибших. Досара сообщил о 12 жертвах, LEADERSHIP — об 11, а журналист Бакатсине, которого цитирует Daily Post, — о 13 погибших: Сани Данваво и 12 членах его семьи. LEADERSHIP также писало, что Мухаммаду Сани был связан с местной группой добровольцев и мог быть целью нападавших из-за противодействия вооруженным группировкам.

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