В Германии президент Федеральной счетной палаты Ансгар Гевелинг заявил, что отмена налоговых льгот с доказанной неэффективностью или тех, которые наносят вред климату, может высвободить для федерального бюджета 17 млрд евро в год.

Об этом Гевелинг сказал газете Rheinische Post, сообщает Der Spiegel. По его словам, правительство Германии часто не может подтвердить успешность субсидий, а у таких программ регулярно нет даже целей, которые можно проверить.

Опасения из-за заимствований

Гевелинг также выразил обеспокоенность значительной долей новых заимствований в федеральном бюджете. Он заявил, что Германия пока может выдерживать нынешнюю ситуацию, однако не в долгосрочной перспективе. По его мнению, стране необходимо вернуться к жизнеспособному федеральному бюджету.

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Президент Федеральной счетной палаты, который возглавляет учреждение в течение года, призвал пересмотреть изменения в механизме долгового тормоза, закрепленные в Основном законе до прихода к власти коалиции Союза и СДПГ. Он подчеркнул необходимость возвращения к действенному правилу ограничения долга и заявил, что специальные фонды в долгосрочной перспективе не являются хорошей идеей.

Бюджет на 2027 год

Коалиционный комитет Союза и СДПГ должен во вторник обсудить нерешенные вопросы бюджета на 2027 год. Бюджетный комитет Бундестага уже достиг договоренности на прошлой неделе, однако открытым остается, в частности, вопрос запланированного снижения налога на электроэнергию для всех из-за отсутствия компенсационного финансирования. Окончательное решение по федеральному бюджету будет принимать парламент.

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