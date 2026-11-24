Председатель Комитета по разведке Сената США Том Коттон заявил, что Конгресс должен расследовать обстоятельства вокруг Nvidia и сингапурской компании Megaspeed после возвращения Дженсена Хуанга на должность президента и генерального директора Nvidia. Как сообщает The Hill, президент Дональд Трамп выступил за восстановление Хуанга в должности, а акции Nvidia в понедельник выросли более чем на 30%.

Экспортный контроль чипов

Коттон написал в X, что с самого начала предупреждал администрацию о риске получения Китаем самых современных американских чипов через контрабанду и удаленный доступ. Сенатор назвал спор вокруг Nvidia и Megaspeed лишь частью более широкой проблемы и заявил, что Конгресс примет двухпартийные законопроекты об экспортном контроле чипов, в том числе его Chip Security Act.

Американские чиновники подозревают, что Megaspeed, которая приобрела у Nvidia передовые чипы на миллиарды долларов, могла обойти экспортные ограничения. Министерство торговли США на этой неделе внесло Megaspeed и несколько других компаний из Юго-Восточной Азии в торговый черный список из соображений национальной безопасности.

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Слушания в Сенате

Хуанг должен дать показания перед Банковским комитетом Сената 3 декабря. Некоторые республиканцы также призвали заслушать министра торговли Говарда Латника относительно того, почему ведомство ранее не запретило продажу чипов Megaspeed.

Член Банковского комитета Сената Джон Кеннеди предположил, что Министерство торговли могло сознательно позволить Nvidia и Megaspeed обходить экспортные ограничения. Он призвал заслушать Латника и министра финансов Скотта Бессента под присягой, чтобы получить ответы на вопросы о действиях ведомств.

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