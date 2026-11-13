В Израиле глава сефардской ультраортодоксальной партии ШАС Арье Дери начал внутреннюю проверку причин неудачного выступления политической силы на последних выборах. Партия потеряла примерно половину своего политического веса, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Walla.

Отчеты от местных представителей

На прошлой неделе Дери собрал представителей партии, в том числе чиновников муниципального уровня. Он поручил им примерно через неделю представить подробные данные о результатах голосования на соответствующих территориях, анализ причин снижения поддержки и предложения по дальнейшим действиям.

По данным издания, Дери подчеркнул, что не хочет получать отчеты, которые преуменьшают масштаб поражения или приукрашивают ситуацию. Он призвал представителей сформулировать максимально жесткие и болезненные выводы, считая это необходимым для восстановления партии.

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Дискуссия об избирателях партии

ШАС имеет разветвленную сеть активистов и представителей в городах и на политических территориях, являющихся ее опорой. Ранее ее использовали для мобилизации избирателей и повышения явки в день голосования, а теперь привлекут к анализу причин поражения.

Один из собеседников Walla в партии связал потерю поддержки со все более радикальной риторикой вокруг вопроса военного призыва и сближением ШАС с ультраортодоксальной средой. По его словам, попытки обратиться к традиционным еврейским избирателям в конце кампании были запоздалыми. Внутри партии, как отмечает Jerusalem Post, все чаще говорят о более глубоком кризисе идентичности и электоральной базы ШАС.

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