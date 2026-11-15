Глава SK Group Чхве Тэ Вон представил стратегию «ИИ-маховика» на семинаре руководителей группы в Ичхоне, Южная Корея. Она предусматривает объединение бизнесов группы по производству полупроводников, инфраструктуре и энергетике с новыми сервисами искусственного интеллекта, сообщает Korea Herald.

От чипов к ИИ-сервисам

Семинар SK 2026 проходил с четверга по субботу в Научно-исследовательском институте SKMS в Ичхоне, провинция Кёнгидо. В нем приняли участие около 50 руководителей, в том числе исполнительный вице-председатель Чхве Чжэ Вон и председатель совета SK Supex Чхве Чхан Вон.

Чхве Тэ Вон призвал дочерние компании выйти за рамки привычных бизнес-моделей и переосмыслить группу как компанию в сфере ИИ. По его словам, в эпоху искусственного интеллекта ни одна компания не может делать все самостоятельно, поэтому для усиления возможностей и ускорения развития необходимо открытое сотрудничество с глобальными партнерами.

Согласно стратегии, ИИ-чипы SK должны поддержать расширение ИИ-фабрик. По замыслу группы, это увеличит спрос на электроэнергию, энергетическую инфраструктуру и услуги, а рост этих направлений будет стимулировать новые инвестиции в полупроводники и инновации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трансформация операций

SK также намерена расширять присутствие в сфере ИИ-моделей и приложений и участвовать в так называемой токен-экономике, где вычислительные ресурсы и услуги искусственного интеллекта могут быть предметом торговли.

Участники семинара обсудили новые возможности и потенциальные риски, а также договорились продолжать инициативу Portfolio Rebalancing 2.0 для оптимизации неэффективных операций и укрепления ключевых направлений бизнеса. Группа планирует расширять практическое применение ИИ в своих процессах для повышения производительности и прибыльности.

SK hynix модернизирует свои «умные» фабрики, используя ИИ и цифровые двойники для повышения эффективности производства. SK Innovation внедрила на комплексе Ulsan CLX онтологическую карту процессов, которая объединяет данные об оборудовании и операциях для улучшения производственных показателей. SK Telecom автоматизирует управление сетями и услугами, а SK Gas применяет ИИ для анализа рыночных условий и систематизации операционных знаний.

Читай нас в