В Бразилии председатель Федерального верховного суда Эдсон Фашин 24 октября дал Высшему избирательному суду три часа на объяснение ограничений на перевозку избирателей из числа коренных народов к избирательным участкам. Решение приняли за день до второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября.

Как сообщает The Rio Times, Фашин не приостанавливал постановление избирательного суда, а лишь запросил объяснения. Запрос поступил после обращения генерального прокурора Бразилии Паулу Гонета, который просил восстановить решение Пятого федерального гражданского суда штата Пара относительно плана перевозок.

Предварительное согласование перевозок

23 октября председатель Высшего избирательного суда Кассиу Нунес Маркес постановил, что каждая операция по перевозке избирателей федеральными органами требует предварительного разрешения компетентного избирательного судьи. В заявках должны были быть указаны транспортные средства, водители, расписание, маршруты и места посадки.

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Правило касалось Национального фонда коренных народов Funai, Специального секретариата здравоохранения коренных народов Sesai и Министерства коренных народов. Суд не согласился автоматически считать их лодки и автомобили разрешенными для перевозок.

Смягчение процедуры

Позднее 24 октября Нунес Маркес частично пересмотрел свое решение. Теперь судьи могут согласовывать перевозки на основании операционных планов, сформированных по избирательным зонам, а не отдельно для каждой поездки. При этом судебное согласование остается обязательным.

Региональным избирательным судам также поручили принимать запросы, поданные с опозданием, и рассматривать возможность их исполнения в каждом отдельном случае. По данным издания, в первом туре 4 октября уровень неучастия среди избирателей из числа коренных народов составил 26%, тогда как в целом по стране — 20%.

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