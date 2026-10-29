Председатель Центральной избирательной комиссии Израиля, судья Ноам Сольберг, поручил главе службы внутренней безопасности Shin Bet Давиду Зини проверить информацию о возможном иностранном финансировании, которое могло быть направлено на влияние на выборы в стране.

Подозрения относительно финансирования

Как сообщает Jerusalem Post, проверка касается подозрений, что арабские структуры направляли крупные суммы средств на незаконное повышение явки избирателей в арабском секторе. В заголовке материала издание указывает, что подозрения также касаются возможного финансирования из Катара и Турции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сообщения о наличных

Согласно дополнительному описанию материала, Сольберг в письме к Зини сослался на серьезные подозрения относительно иностранного вмешательства в избирательный процесс. Shin Bet также проверит сообщения о перехваченных конвертах с наличными и избирательных бюллетенях партии Ra'am.

Речь идет о проверке сообщений и подозрений, а не об установленных нарушениях или доказанном иностранном вмешательстве.

Читай нас в