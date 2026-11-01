В Израиле глава избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Сольберг, заявил, что даже в случае подтверждения подозрений относительно внешнего вмешательства это не подорвет целостность избирательного процесса и результаты парламентских выборов в целом. Об этом сообщает PBS NewsHour.

Служба внутренней безопасности Шин-Бет по запросу избирательной комиссии начала расследование возможного внешнего влияния на голосование. «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху без доказательств заявлял, что арабские партии якобы «украли» выборы, на которых его блок утратил парламентское большинство.

«Ликуд» также поставил под сомнение позицию главы избирательной комиссии. Партия заявила, что непонятно, как можно признавать наличие серьезных обвинений и одновременно утверждать, что они не повлияют на окончательный результат.

Дело о предполагаемом подкупе

В воскресенье полиция смягчила ограничения для двух из трех подозреваемых по делу о предполагаемом подкупе избирателей. До открытия избирательных участков 27 октября трех политических активистов задержали с конвертами наличных, которые, по версии правоохранителей, могли быть использованы для подкупа избирателей. Через два дня полиция задержала еще четырех подозреваемых.

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Правоохранители заявили о связи задержанных с исламистской партией Раам, однако партия это отрицала. Судья поставил под сомнение или отклонил ходатайства полиции о дальнейших ограничениях для трех подозреваемых. Одного из них освободили на неуточненных условиях, другого оставили под домашним арестом на восемь дней, а содержание третьего под стражей продлили на два дня.

Распределение мест в Кнессете

Блок союзников Нетаньяху получил 53 места в 120-местном Кнессете, тогда как блок партий во главе с его главным соперником Гади Айзенкотом получил 48 мандатов. Арабские партии, в том числе Раам, получили еще 19 мест. Вместе оппоненты Нетаньяху имеют достаточно мандатов для формирования нового правительства, хотя неизвестно, смогут ли они договориться.

Лидер Раам Мансур Аббас, чья партия получила восемь мест, назвал задержания недемократичными и попыткой повлиять на результаты выборов. Айзенкот обвинил Нетаньяху в организованной кампании по делегитимизации голосования через предположения о поддержке оппозиции Катаром. Катар отрицал финансирование деятельности, направленной на влияние на результат выборов.

Результаты должны официально утвердить в среду. После этого президент Ицхак Герцог проведет консультации с партиями и выберет кандидата, который, по его мнению, имеет наилучшие шансы сформировать коалиционное правительство.

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