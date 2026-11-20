Исследователи, проанализировавшие более 91 тысячи наблюдений в медицинских опросах в Китае и Южной Корее, выявили связь между головной болью и худшей самооценкой слуха среди людей в возрасте от 45 лет. Как сообщает News-Medical, после учета ряда медицинских и поведенческих факторов у людей, сообщавших о головной боли, шансы сообщить о нарушении слуха были примерно на 70% выше.

Данные из двух стран

Работа опубликована в журнале BMC Public Health. Ученые использовали 61 795 наблюдений из Китайского лонгитюдного исследования здоровья и выхода на пенсию за 2011–2018 годы, а также 29 853 наблюдения из Южнокорейского лонгитюдного исследования старения за 2012–2018 годы. Один человек мог участвовать в опросах в нескольких волнах исследования.

Участники самостоятельно оценивали свой слух по пятибалльной шкале. Для поперечного анализа оценки «плохо» и «удовлетворительно» отнесли к категории нарушения слуха, а остальные — к категории хорошего или отличного слуха. После корректировки по возрасту, образованию, курению, употреблению алкоголя, боли в плече и артриту головная боль была связана с на 69% более высокими шансами самооцененного нарушения слуха в Китае и на 75% — в Южной Корее.

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Небольшая разница в долгосрочном анализе

Отдельно ученые проанализировали данные 7 042 китайских участников, прошедших все четыре волны опроса. У тех, кто сообщал о головной боли, средняя оценка слуха была ниже на 0,17 балла по пятибалльной шкале. Авторы отметили, что такая разница вряд ли будет ощутима для отдельного человека, однако может иметь значение на уровне населения.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не устанавливает, предшествует ли головная боль ухудшению слуха и существует ли между ними причинно-следственная связь. Участники сообщали об обоих показателях во время одних и тех же интервью, что могло повлиять на результаты. Среди других ограничений авторы назвали неучтенное применение лекарств, способных повреждать слух, возможное смещение выборки и отсутствие взвешивания данных. Исследователи считают, что необходимы проспективные исследования с объективной проверкой слуха, которые также будут учитывать воздействие шума, медикаменты и использование слуховых аппаратов, прежде чем оценивать возможность применения вопросов о головной боли в скрининге.

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