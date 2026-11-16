В японском городе Наха главный зал Сэйдэн замка Сюри откроют для посетителей 23 ноября после правительственной церемонии, посвященной завершению реставрации. Интерьер сооружения, восстановленного после пожара 2019 года, накануне показали СМИ, сообщает The Japan Times.

Трон и декор трех этажей

Интерьер главного зала имеет три этажа. В центре первого и второго этажей расположен трон Усасука, где правители королевства Рюкю вели государственные дела и проводили церемонии.

Второй этаж украшен элементами под влиянием китайской культуры — золотыми колоннами с драконами и блестящими черными лакированными перилами. На верхней стене разместили табличку высотой 1,4 метра и шириной 3,5 метра с надписью, вдохновленной письмом китайского императора.

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Изменения во время реставрации

Во время восстановления использовали знания, полученные после реставрации 1992 года. Фон таблички изменили с красного, киноварного, на желтый, а позолоченные мотивы драконов воссоздали как скульптуры, а не изображения.

Трон Усасука на первом этаже украшен подвесными элементами с драконами, вышитыми традиционной техникой, и яркими декоративными бусинами. Перед открытием в зале также установили информационные панели об отделке и историческом использовании помещений.

Для посещения интерьера необходимо предварительное бронирование. По данным фонда Okinawa Churashima, управляющего парком замка Сюри, билеты на день открытия уже распроданы, однако бронирование на даты с 24 ноября еще доступно.

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