В Израиле главу Объединённого списка арабских партий Ахмада Тиби избрали вице-спикером Кнессета. Он также возглавляет партию Тааль. Назначение стало частью распределения должностей в парламенте после выборов, сообщает The National.

Объединённый список и партия Раам вместе получили 19 мандатов после роста явки среди арабских избирателей. Это потенциально даёт этим силам влияние на формирование следующего правительства страны.

Переговоры о коалиции

Новый состав Кнессета принёс присягу без сформированного правительства. Выборы 27 октября лишили премьер-министра Биньямина Нетаньяху парламентского большинства, однако его соперник Гади Айзенкот также не имеет очевидного пути к созданию коалиции.

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Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство. Объединённый список Тиби поддержал его, но соглашение с арабскими партиями может быть чувствительным для других потенциальных участников коалиции. Если Айзенкот не сформирует кабинет в течение отведённых 28 дней, возможность создать коалицию, вероятно, получит Нетаньяху. Если и он не добьётся успеха, попытаться сформировать правительство может другой кандидат, а в случае неудачи будут назначены новые выборы.

Комитет по иностранным делам и обороне

Главой парламентского Комитета по иностранным делам и обороне назначили лидера правой партии «Исраэль Бейтейну» Авигдора Либермана. Он заявил, что планирует вызвать на заседание руководителей израильской армии, разведки «Моссад», службы безопасности «Шин Бет» и комиссара полиции.

Либерман заявил, что между полицией и «Шин Бет» существует слишком много пробелов, которые он назвал неразумными и нелогичными. По его словам, комитет также рассмотрит сообщения о возможном иностранном вмешательстве, в том числе о попытках повлиять на выборы, а также вопросы военной службы и закона о призыве.

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