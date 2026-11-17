Фракция Гоминьдана в парламенте Тайваня стремится до пятницы принять в третьем чтении законопроект о выплате каждому человеку 20 тысяч тайваньских долларов, или около 608 долларов США, уже в этом году. Инициатива называется «специальный акт о совместном распределении экономических достижений и стабилизации уровня жизни населения», сообщает Taipei Times.

Предложение Гоминьдана

В прошлом месяце фракция Гоминьдана предложила увеличить сумму выплаты до 20 тысяч тайваньских долларов на человека и провести ее в этом году. Первое чтение законопроекта 16 октября поддержали депутаты Гоминьдана и Тайваньской народной партии, которые вместе имеют большинство в парламенте.

Генеральный секретарь фракции Сюй Юй-чжэнь заявила, что законопроект планируют передать на межпартийные переговоры. По ее словам, налоговые поступления правительства в этом году существенно превысили первоначальные оценки, поэтому эти средства следует вернуть людям.

Согласно приведенным ею данным Министерства финансов, по состоянию на конец прошлого месяца фактические налоговые поступления центрального правительства достигли 2,857942 трлн тайваньских долларов. Это на 790,721 млрд больше запланированного показателя за первые 10 месяцев года — 2,067221 трлн тайваньских долларов.

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Позиция правительства и центробанка

Сюй Юй-чжэнь заявила, что выплата по 20 тысяч тайваньских долларов потребует примерно 471,4 млрд тайваньских долларов — менее половины от названного превышения поступлений. Гоминьдан также поддерживает создание постоянной правовой основы для всеобщих выплат, которая будет определять условия их запуска, источники финансирования и процедуры распределения средств.

В то же время генеральный секретарь Исполнительного юаня Чжан Дуньхан отметил, что законопроекты, предложенные или принятые парламентом за последний месяц, могут увеличить государственные расходы примерно на 600 млрд тайваньских долларов. Правительство настаивает на трех принципах: не привлекать дополнительные заимствования, не сокращать другие программы и действовать в соответствии с законодательством и конституцией.

Глава центрального банка Ян Цзинь-лунь сказал депутатам, что всеобщая денежная выплата стала возможной благодаря высоким налоговым поступлениям в этом году. В то же время он назвал неуместным превращение такой практики в постоянный механизм, особенно если ее будут финансировать исключительно за счет долга.

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