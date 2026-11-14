В Гондурасе объявили 36-месячное экологическое чрезвычайное положение в биосферном заповеднике Рио-Платано — крупнейшей природоохранной территории страны. Президентский указ, изданный 10 ноября, предусматривает выделение 1,5 млрд гондурасских лемпир, или более 55 млн долларов, в течение трех лет для остановки деградации окружающей среды, сообщает Mongabay.

Финансирование и защита территории

Юридический советник президента Роберто Сакапа заявил, что инициатива должна перевести реагирование на угрозы в формат постоянной работы с определенными ресурсами и институциональной ответственностью. В мероприятиях будут участвовать Секретариат природных ресурсов и окружающей среды, Секретариат национальной обороны и Институт сохранения лесов.

Согласно официальному заявлению, эти учреждения будут координировать ресурсы и возможности для защиты лесов, биоразнообразия и экосистем заповедника. Директор программы Wildlife Conservation Society в Гондурасе Эдгард Эррера Скотт предположил, что финансирование могут направить на усиление присутствия правоохранительных органов в ядровой зоне территории, в частности на создание новых патрульных пунктов.

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Угрозы для Рио-Платано

Заповедник площадью более 832 тысяч гектаров расположен в департаментах Грасиас-а-Дьос, Колон и Оланчо недалеко от границы с Никарагуа. Здесь живут общины коренных народов мискито, печ и гарифуна. Часть территории была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году, а с 2011 года она находится в перечне объектов всемирного наследия, оказавшихся под угрозой.

Удаленное расположение заповедника, согласно материалу, делает его уязвимым к вырубке лесов, незаконному обороту наркотиков, расширению животноводства, добыче золота, торговле дикими животными и прокладке дорог. Институт сохранения лесов сообщил, что в течение 2023–2025 годов там было вырублено не менее 6691 гектара леса.

В 2024 году Национальный совет обороны и безопасности Гондураса уже объявлял чрезвычайное положение для всех лесов страны в рамках решения о нулевой вырубке. В то же время экологические группы критиковали реализацию этой инициативы, отмечая, что вырубка лесов по-прежнему угрожает природоохранным территориям.

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