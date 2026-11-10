В Германии почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Гёнесс заявил, что нападающий Джамал Мусиала может не вернуться к уровню игры, который демонстрировал ранее. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на интервью Гёнесса баварской телерадиокомпании BR24.

Состояние футболиста

23-летний футболист сборной Германии дважды потерял сознание в течение четырёх дней во время предсезонной подготовки. Позднее стало известно, что у него имеется поддающееся лечению неврологическое расстройство.

По словам Гёнесса, это заболевание нельзя просто вылечить, однако его можно в некоторой степени контролировать с помощью медикаментов. Он добавил, что «Бавария» будет поддерживать Мусиалу, чей контракт с клубом действует до 2030 года.

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Выступления за «Баварию»

В нынешнем сезоне Мусиала забил два мяча в четырёх матчах «Баварии» во всех турнирах. С сентября он не играл из-за травмы подколенного сухожилия, но недавно вернулся к тренировкам.

Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус предположил, что Гёнесс такими словами пытался мотивировать игрока. Мусиала присоединился к мюнхенскому клубу в 2019 году после академии «Челси». С тех пор он забил 71 гол и отдал 38 результативных передач в 235 матчах, а на Евро-2024 разделил звание лучшего бомбардира турнира.

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