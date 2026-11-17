Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) и межбанковская сеть Swift работают над тестированием трансграничных платежей в различных валютах с использованием токенизированных депозитов. К инициативе присоединились HSBC, Standard Chartered и Bank of China, сообщает CoinDesk.

Объединение платежных платформ

В рамках инициативы планируется соединить блокчейн-реестр Swift с Project Ensemble — гонконгской платформой для расчетов с токенизированными активами и депозитами. Проект носит исследовательский характер: участники будут изучать, как токенизированные депозиты могут поддерживать международные операции, доступные круглосуточно.

Токенизированные депозиты — это средства на банковских счетах, представленные в блокчейне. Они отличаются от стейблкоинов, которые выпускают частные компании. Такой механизм потенциально может позволить банкам проводить трансграничные платежи в режиме 24/7, сохраняя депозитные и клиентские отношения в рамках банковской системы.

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Продолжение работы с цифровыми валютами

Гонконг и Swift сотрудничают с 2023 года, когда начали изучать возможность взаимодействия систем цифровых валют центральных банков. Цифровые валюты центральных банков — это цифровые версии национальных валют, выпускаемые центробанками.

Swift, которая объединяет более 11 500 финансовых учреждений по всему миру, заявила, что стремится связать новые платежные системы между странами. В тот же день JPMorgan и сингапурский банк DBS сообщили о соединении своих блокчейн-сетей депозитов, что позволяет одобренным клиентам переводить токенизированные доллары США между Сингапуром и Соединенными Штатами, в том числе в выходные.

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