Гонконг предложил расширить режим лицензирования криптовалютного бизнеса на брокеров, инвестиционных консультантов, управляющих активами и кастодианов цифровых активов. Законопроект предусматривает распространение надзора Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга на большее число участников рынка.

Лицензии и регистрация

Законопроект Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 предусматривает, что компании, предоставляющие такие услуги на территории Гонконга, должны будут получить лицензию или зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Банки и операторы систем хранения стоимости, регулируемые Денежно-кредитным управлением Гонконга, также будут обязаны зарегистрироваться в комиссии до предоставления этих услуг.

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Как сообщает CoinDesk, новые требования должны распространить на криптобизнес стандарты, аналогичные тем, которые действуют для традиционных финансовых услуг. Среди них — критерии профессиональной пригодности и добропорядочности для лицензированных компаний.

Следующий этап

Инициатива дополняет действующую регуляторную систему Гонконга: лицензирование криптовалютных бирж там ввели в 2023 году, а эмитентов стейблкоинов — в августе 2025 года. Главный исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Джулия Люн заявила, что предложение должно усилить защиту инвесторов и установить более четкие правила для компаний в сфере цифровых активов. Первое чтение законопроекта в Законодательном совете Гонконга запланировано на 2 декабря; документ еще не стал законом.

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