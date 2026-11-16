В Гонконге 16 ноября запустили функции распознавания лиц на основе искусственного интеллекта в сети камер видеонаблюдения. Новые инструменты стали частью полицейской операции SmartView, которая должна усилить мониторинг общественных мест для обеспечения национальной безопасности и предотвращения преступлений, сообщает Channel NewsAsia.

Возможности системы

Комиссар полиции Джо Чоу заявил, что технология должна расширить возможности уже существующей системы наблюдения и служить защитой для законопослушных граждан. По словам секретаря по вопросам безопасности Криса Танга, которые он озвучил законодателям в прошлом году, ИИ-функции будут использоваться для наблюдения за толпами, считывания автомобильных номеров и отслеживания подозреваемых в преступлениях.

Расширение сети камер

С момента запуска SmartView в 2024 году полиция установила в Гонконге около 5 тысяч камер видеонаблюдения. Правоохранители связывают их использование с раскрытием почти 2,2 тысячи дел и более чем 2,8 тысячи арестов.

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Согласно документам, представленным в законодательный орган, власти планируют увеличить количество камер до 60 тысяч к 2028 году. Один из опрошенных AFP жителей выразил обеспокоенность возможным ненадлежащим использованием системы и сбором данных о лицах. Другой житель заявил о необходимости прозрачного использования таких данных. Чоу сказал местным СМИ, что полиция понимает эти опасения и что новой системой не будут злоупотреблять.

Дискуссия о биометрическом наблюдении

Китай уже широко применяет ИИ в системах наблюдения, что вызывает обеспокоенность международных правозащитных организаций. Австралийский институт стратегической политики в докладе прошлого года предупреждал, что такие инструменты позволяют китайскому правительству автоматизировать цензуру, усиливать слежку и заблаговременно подавлять инакомыслие. В 2024 году Европейский союз запретил применение систем дистанционной биометрической идентификации в реальном времени в общественных местах для правоохранительных целей, предусмотрев отдельные исключения.

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