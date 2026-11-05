Суд в Гонконге приговорил 30-летнего продемократического активиста Джошуа Вонга к 10 годам заключения за сговор с иностранными силами в соответствии с законом о национальной безопасности. Как сообщает BBC News, Вонг ранее признал вину по последним обвинениям, выдвинутым против него в прошлом году.

Вонг находится под стражей уже шесть лет и сейчас отбывает наказание за подрывную деятельность. Его должны были освободить в начале следующего года, когда ему предъявили последние обвинения. Судья постановил, что два месяца и два дня нового 10-летнего срока Вонг будет отбывать одновременно с действующим наказанием.

Версия обвинения

Прокуроры заявили, что Вонг вместе с другими активистами, в том числе с находящимся в изгнании Натаном Лоу, лоббировал введение иностранных санкций и блокад против Пекина. В суде речь шла о действиях в период с июля по конец ноября 2020 года.

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Вонг и Лоу были соучредителями продемократической партии Demosisto, которая прекратила существование в 2020 году — в том же году, когда Пекин ввел в Гонконге закон о национальной безопасности. Критики этого закона утверждают, что он подавил инакомыслие, тогда как власти называют его необходимым для сохранения стабильности и отрицают ослабление автономии города.

Один из символов протестного движения

Джошуа Вонг стал известен еще подростком: в 2011 году, в возрасте 14 лет, он стал соучредителем студенческой активистской группы Scholarism. В следующем году организация собрала более 100 тысяч человек на протест против планов ввести в школах обязательное «патриотическое образование», после чего власти отказались от этих намерений.

К 2014 году Вонг стал одним из наиболее узнаваемых представителей гонконгского продемократического движения и был среди участников движения гражданского неповиновения, известного как «Движение зонтиков». Правозащитная организация Amnesty International ранее заявляла, что новое обвинение отражает опасения властей по поводу известных диссидентов и их готовность держать их за решеткой как можно дольше.

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