Гонщик Aprilia Марко Беццекки завоевал поул-позицию на Гран-при Португалии MotoGP в Портимау, установив рекорд круга на автодроме Алгарве. В квалификации он проехал круг за 1 минуту 37,201 секунды, почти на полсекунды опередив пилота Ducati Марка Маркеса, сообщает Channel NewsAsia.

Беццекки опередил Маркеса

В пасмурной сессии Q2 Маркес сначала возглавлял протокол, однако Беццекки показал лучшее время и завоевал первое место на старте. Вместе с ними с первого ряда начнет гонку Фабио ди Джаннантонио из VR46 Racing.

Беццекки назвал день непростым из-за необычных и сложных по сравнению с тренировками условий. По его словам, в квалификации он решил больше рисковать, поскольку стартовая позиция важна и для спринта, и для основной гонки.

С седьмого места стартует Хорхе Мартин из Aprilia. Чтобы продолжить борьбу за титул до финального этапа в Валенсии, после Португалии ему необходимо отставать от Маркеса не более чем на 36 очков. Перед двумя последними раундами Маркес имеет преимущество в 60 очков над Мартином, а всего в розыгрыше остается 74 балла. Он может завоевать свой восьмой титул MotoGP в случае победы в спринте.

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Авария в первой части квалификации

Четвертый результат показал Рауль Фернандес из Trackhouse. Второй ряд стартовой решетки также займут Алекс Маркес из Gresini Racing и Педро Акоста из KTM.

Сессию Q1 останавливали красными флагами после падения пилота Honda Диогу Морейры: бразильца выбросило с мотоцикла, но он избежал серьезных травм. Морейра сразу поднялся, а его лучшего круга хватило для выхода в Q2 вместе с Икером Лекуоной, который заменяет травмированного Франческо Баньяю в Ducati.

Организаторы перенесли спринт на 14:30 по местному времени — на 30 минут раньше запланированного. Причиной стал прогноз плохой погоды, из-за которой медицинский вертолет мог не суметь взлететь.

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