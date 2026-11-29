Гонщик команды Trackhouse Рауль Фернандес победил в Гран-при Валенсии — заключительной гонке сезона MotoGP, состоявшейся 29 ноября на трассе Circuit Ricardo Tormo в Испании. Вторым финишировал новоиспеченный чемпион Марк Маркес, а третье место занял Педро Акоста из KTM.

Последняя гонка Маркеса

Валенсийский этап стал последней гонкой в карьере Маркеса в MotoGP. Ранее он объявил, что завершит выступления после финала сезона. Для прощальной гонки Ducati подготовила для спортсмена мотоцикл в красно-золотой расцветке, а сам Маркес выступал в золотом шлеме.

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Это было посвящено его восьмому титулу чемпиона MotoGP и десятому титулу чемпиона мира в целом. Члены команд всех участников выстроились на пит-лейне, чтобы почтить Маркеса, когда он покидал гараж.

Отсутствие Алекса Маркеса

Брат Маркеса Алекс не вышел на старт из-за тяжелого бронхоспазма, из-за которого попал в больницу. В то же время он вернулся на трассу и обнял старшего брата, когда тот покидал гараж. По данным Reuters, опубликованным Channel NewsAsia, гонка в Валенсии также стала прощанием MotoGP с эрой мотоциклов класса 1000 кубических сантиметров.

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