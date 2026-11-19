Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон накануне Гран-при Лас-Вегаса заявил, что у него нет проблем с доверием к команде, хотя в двух из последних четырёх гонок он не выполнил её указания по поводу пит-стопов. Об этом сообщает The Guardian.

Решения по пит-стопам

Во время Гран-при Сингапура в октябре семикратный чемпион мира проигнорировал указание команды заехать на пит-стоп в период виртуального автомобиля безопасности. Тогда же остановку должен был совершить и его напарник Шарль Леклер. Хэмилтон считал, что сможет провести гонку с одним пит-стопом, однако в конце заезда его изношенные шины потеряли сцепление с трассой. Он опустился с третьего на шестое место, позднее признал ответственность за это решение и извинился перед командой.

На предыдущем этапе в Бразилии Хэмилтон также не выполнил поздний призыв команды заехать на пит-стоп за промежуточными шинами. По его словам, ему сообщили, что погодные условия не изменятся, и он чувствовал достаточное сцепление. Когда дождь усилился, британец вылетел с трассы при попытке обогнать Лиама Лоусона из Racing Bulls и финишировал девятым. Хэмилтон заявил, что команда не проинформировала его о более сильном дожде на первой части круга.

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Коммуникация и соперничество с Леклером

Пилот подчеркнул, что эти ситуации не связаны с недоверием между ним и инженерами, а команда продолжает улучшать коммуникацию. Он отдельно отметил работу своего гоночного инженера Карлоса Санти и сказал, что Ferrari действует слаженно и движется в одном направлении.

Хэмилтон также не ожидает новых проблем в борьбе с Леклером. После эпизода на Гран-при Мексики, где попытка монегаска опередить напарника помешала обоим гонщикам, руководитель Ferrari Фред Вассер выразил недовольство действиями пилотов. В Бразилии Хэмилтон и Леклер обсудили ситуацию. Перед этапом в Лас-Вегасе британец заявил, что они понимают границы друг друга и имеют общую цель — добиться наилучшего результата для команды.

Хэмилтон подходит к гонке четвёртым в чемпионате мира, отставая на одно очко от своего бывшего партнёра по Mercedes Джорджа Расселла. Чемпионом сезона стал Кими Антонелли после Гран-при Мексики.

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