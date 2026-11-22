Испанский гонщик Ducati Марк Маркес досрочно выиграл чемпионат MotoGP 2026 года на Гран-при Португалии. Он финишировал восьмым и обеспечил себе титул за один этап до завершения сезона, сравнявшись с Джакомо Агостини по количеству титулов в премьер-классе — по восемь. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Восьмого места хватило для титула

Маркес стартовал в воскресной гонке вторым. Для досрочного чемпионства ему было достаточно финишировать в первой девятке, поэтому испанец провел заезд осторожно и завершил его на восьмой позиции.

Накануне Маркес был близок к титулу в субботнем спринте, но упал на предпоследнем круге, когда ехал третьим. Такой результат в спринтерской гонке также позволил бы ему стать чемпионом.

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Победа Беззекки и золотой шлем

Основную 25-круговую гонку в солнечную погоду выиграл Марко Беззекки. Вторым финишировал его напарник по Aprilia Хорхе Мартин, третьим — Рауль Фернандес из Trackhouse. На определенном этапе сезона Беззекки опережал Маркеса на 102 очка.

После финиша Агостини лично вручил Маркесу золотой шлем.

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