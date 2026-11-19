Google выбрала тяжёлую ракету New Glenn компании Blue Origin для запуска нескольких спутников в рамках проекта Suncatcher, который должен проверить возможность работы систем искусственного интеллекта в космосе. Запуск запланирован на первый квартал 2029 года. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Эксперимент с вычислениями на орбите

Предстоящая миссия станет первым запуском Google на ракете тяжёлого класса, полностью посвящённым проекту Suncatcher. Каждый спутник будет нести тензорные процессоры Google — собственные чипы компании для выполнения программ ИИ. Их вычислительная мощность будет примерно соответствовать одной серверной стойке в обычном дата-центре.

Спутники выведут на орбиту с почти непрерывным солнечным освещением. Google планирует выяснить, можно ли использовать солнечную энергию в космосе для энергоёмких вычислений. Идея заключается в снижении нагрузки на электросети, земельные ресурсы и системы охлаждения наземных центров обработки данных.

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Испытания чипов и систем охлаждения

В октябре Google и Planet Labs уже запустили первый прототип Suncatcher ракетой SpaceX. После установления связи компании заявили, что спутник работал так, как ожидалось. Миссия должна проверить устойчивость чипов к перегрузкам во время запуска, радиации и экстремальным температурам.

Одной из ключевых технических задач является отвод тепла от мощных процессоров без воздушного потока, доступного на Земле. Для этого в космосе необходимо использовать трубы и панели. В то же время специалисты отмечают, что высокие расходы на запуски, инженерные трудности и ограниченные возможности производства спутников могут отложить коммерческое использование орбитальных дата-центров на годы.

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