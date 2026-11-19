Google начнет внедрять во всех регионах требование о верификации разработчиков Android-приложений в январе 2027 года. После запуска системы в конкретном регионе пользователи не смогут устанавливать приложения из сторонних источников, если их разработчик не зарегистрирован в Google, сообщает Ars Technica.

Верификация сторонних приложений

Приложения в Google Play уже публикуют верифицированные разработчики. Новое требование распространяет этот подход на программы, загружаемые не через официальный магазин. Для верификации разработчик должен предоставить выданный государственным органом документ, удостоверяющий личность, и заплатить 25 долларов.

В сентябре Google запустила верификацию в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Компания заявила, что уже зарегистрированы миллионы приложений, не связанных с Play Store, на которые приходится более 99% глобальных установок Android-программ. По данным Google, требование должно охватить все устройства в течение нескольких месяцев после начала глобального развертывания.

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Исключения и обход ограничения

Системный сервис проверки уже развернули на сертифицированных Google устройствах с Android 8 Oreo или более новыми версиями. Google также сотрудничает с Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion и Vivo. После включения системы эти сторонние магазины будут отображать только верифицированные приложения.

Для разработчиков-любителей предусмотрена бесплатная учетная запись, позволяющая распространять приложения среди ограниченного круга людей. Лимит увеличили с 25 до 50 установок. Компания также добавила API для упрощения регистрации новых пакетов приложений.

Пользователи смогут обойти проверку через так называемый расширенный режим, однако эта опция не будет простым переключателем. Google будет показывать предупреждения о рисках, а для полной активации функции потребуется ждать 24 часа. Инструкции для разработчиков и дистрибьюторов свидетельствуют, что система должна полноценно заработать до 1 марта 2027 года.

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