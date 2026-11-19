Google заключила соглашение с компанией Quaise Energy о закупке 50 МВт электроэнергии, произведенной из сверхгорячих геотермальных пород в районе вулкана Ньюберри в штате Орегон, США. Энергию планируют поставлять для действующего дата-центра Google в городе Даллес в начале 2030-х годов, сообщает OilPrice.

Контракт для проекта Obsidian

Договор о покупке электроэнергии предусматривает поставку 50 МВт с проекта Obsidian — флагманского объекта Quaise Energy в центральной части Орегона. Компания разрабатывает технологии промышленного производства электроэнергии из сверхгорячих геотермальных источников и называет эту сделку первой в своем роде.

Обычная геотермальная энергетика использует природные резервуары горячей воды, температура которых редко превышает 600 градусов по Фаренгейту. Технология сверхгорячих пород предполагает бурение на значительную глубину, где температура может достигать почти 800 градусов по Фаренгейту. Холодную воду закачивают для образования пара, который приводит в движение турбины.

Технология бурения

Quaise Energy намерена применить на проекте Obsidian миллиметрово-волновое бурение. По утверждению компании, эту технологию можно интегрировать в существующие буровые установки, чтобы экономично достигать сверхгорячих геотермальных условий.

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Компания также заявляет, что сверхгорячие геотермальные скважины потенциально способны производить до десяти раз больше чистой электроэнергии, чем традиционные геотермальные системы. Исполнительный директор и президент Quaise Energy Карлос Араке заявил, что договоренность с Google создает коммерческую основу для развития этого направления геотермальной энергетики.

Спрос дата-центров

В районе Ньюберри другой стартап Mazama Energy также развивает проект сверхгорячей геотермальной энергетики. Компания сообщила о технологии охлаждения оборудования для работы в породах с температурой 645 градусов по Фаренгейту, которая, по ее данным, может увеличить скорость бурения на 20%.

По оценке Clean Air Task Force, использование лишь 1% потенциала сверхгорячих геотермальных пород в США могло бы обеспечить 4,3 ТВт стабильной и гибкой генерации. Goldman Sachs Research прогнозирует, что мировой спрос дата-центров на электроэнергию вырастет на 170% в 2025–2030 годах, причем более 60% этого прироста придется на Соединенные Штаты.

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