Google начала глобально внедрять в Gemini отдельные переключатели для сохранения истории чатов и использования взаимодействий для обучения моделей искусственного интеллекта. Как сообщает Ars Technica, ранее пользователям приходилось отключать историю, чтобы запретить компании использовать содержимое чатов, в частности прикрепленные файлы, для обучения ИИ. Из-за этого они не могли вернуться к предыдущему разговору.

Отдельные переключатели

После обновления пользователи смогут оставлять историю чатов включенной, одновременно запрещая Google использовать новые разговоры Gemini для обучения моделей. Настройка истории по-прежнему будет иметь изменяемый срок хранения. Отказ от обучения не будет активирован по умолчанию: соответствующий переключатель нужно будет самостоятельно найти в разделе Activity в настройках Gemini.

В это меню также можно перейти через аккаунт Google: Data and Privacy, My Activity, Other activity, Gemini Apps Activity. Компания отмечает, что изменение распространяется по всему миру, однако его появление у всех пользователей может занять несколько недель.

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Что будет с ранее собранными данными

Новые параметры будут касаться только будущих взаимодействий с Gemini. Данные, которые пользователь уже передавал сервису, могут включать запросы, ответы Gemini, загруженные файлы, вызовы инструментов, геолокацию и сведения из подключенных приложений. По данным Google, такие данные могут храниться до трех лет для улучшения моделей.

Пользователи могут вручную удалять сохраненные элементы на странице настроек, однако чаты, которые уже были проверены и попали в данные для обучения, не будут удаляться задним числом. Отказ от обучения также не означает немедленного прекращения хранения данных: Google может использовать их другими способами в течение до трех лет, но не будет добавлять в наборы для обучения ИИ.

Кроме того, после обновления данные разговоров пользователей, отключивших историю, будут храниться два месяца. Сейчас Google хранит их 72 часа, а пользователь имеет к ним доступ в течение 24 часов. Компания объясняет более длительный срок необходимостью отвечать пользователю, обрабатывать отзывы и защищать Google, ее пользователей и общественность.

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