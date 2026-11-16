Google заявила, что русскоязычные хакеры, вероятно, осуществили первую полностью автоматизированную кибератаку с применением искусственного интеллекта. По данным компании, они нацелились на французские сайты в сферах медиа, развлечений и образования.

Автоматизация поиска уязвимостей

Как сообщает Politico Europe, подразделение Google по анализу киберугроз зафиксировало использование ИИ для полной автоматизации поиска уязвимостей и их эксплуатации без участия человека. В компании заявили, что выявили такой случай впервые.

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Злоумышленники настроили серию ИИ-агентов, которые непрерывно сравнивали программный код до и после установки исправлений, находили уязвимости и автоматически создавали способы их использования. Google описала хакеров как русскоязычных: в обнаруженной технической документации использовался русский язык.

Возможный переломный момент

Ранее даже самые современные модели ИИ не могли самостоятельно осуществлять кибератаки от начала до конца: им требовалось участие специалистов, которые направляли работу систем или исправляли ошибки. Politico Europe отмечает, что этот случай может стать переломным моментом в использовании ИИ для кибератак. До этого ИИ преимущественно помогал хакерам ускорять атаки и точнее выбирать цели.

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