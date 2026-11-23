Google прекратит работу приложения Nest 25 января 2027 года. Для удаленного управления устройствами Nest и получения уведомлений пользователям придется перейти на более новое приложение Google Home, сообщает Engadget.

Переход в Google Home

В компании объяснили это решение стремлением объединить все устройства Nest в Google Home. Google заявляет, что новая инфраструктура должна обеспечить пользователям более современные средства защиты и кибербезопасности, а также функции Gemini. Компания также называет ее более быстрой, надежной и безопасной.

После перехода пользователи смогут просматривать прямые трансляции с камер Nest на большем количестве устройств, в том числе на телевизорах и умных часах. Существующие настройки и расписания должны перенестись автоматически.

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Что нужно будет загрузить вручную

Вручную пользователям потребуется загрузить только собственные клипы, сохраненные в Nest. Для этого до 25 января следует зайти на сайт Nest и воспользоваться кнопкой Download all. Подписки Nest Aware первого поколения Google автоматически переведет на пакет Google Home Premium; подробности переноса подписки компания обещает сообщить по электронной почте ближе к дате перехода.

Отдельно 2 августа Google прекратит работу Google Assistant на умных колонках и дисплеях. Для голосового управления его заменит Gemini. Ранее в этом году компания уже убрала Google Assistant со смартфонов и планшетов на Android, а также устройств на Wear OS и других связанных устройств.

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