В сафари Рамат-Ган в Израиле две самки западной равнинной гориллы несколько раз сотрудничали, чтобы достать недосягаемые ветви с растительной пищей. Единокровная сестра Амелия взбиралась на спину Лиши, которая становилась на четвереньки и служила ей опорой. Такое поведение зафиксировали в исследовании Тель-Авивского университета, сообщает Jerusalem Post.

Три зафиксированных случая

Ученые задокументировали три похожих эпизода с участием тех же единокровных сестер — в 2021, 2024 и 2025 годах. Горилл не обучали такому поведению. Наиболее подробно исследователи изучили случай в сентябре 2024 года, когда смотрители увидели животных, поедавших кору и листья с ветки, которая прежде была для них недосягаемой.

Запись камер наблюдения показала, что Амелия поднялась на камень под деревом. Позднее к ней подошла Лиша и заняла положение на четвереньках. Амелия взобралась ей на спину, выпрямилась и отломила ветку на высоте примерно 4,5 метра над землей. Гориллы не могли забраться на дерево напрямую из-за электрического барьера.

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Лиша сама становилась опорой

На видео, снятом в июне 2025 года, Лиша самостоятельно подошла к Амелии и заняла положение для подъема, без физического направления со стороны сестры. Исследователь Майкл Левицки отметил, что это отличает активную кооперацию от простого использования другого животного в качестве инструмента.

После эпизода 2024 года гориллы разделили между собой добытую растительность, однако в 2025 году Амелия ела одна. Исследователи также обратили внимание, что единокровные сестры обычно не проводят много времени вместе, поэтому скоординированное поведение не обязательно требует постоянно тесной социальной связи.

Работа опубликована в научном журнале Primates. Авторы предупредили, что выводы основаны лишь на трех случаях с участием двух горилл: видеозаписи не позволяют установить, общались ли животные звуками или жестами и планировали ли они свои действия заранее.

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