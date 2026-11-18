Grand Theft Auto 6 стала самой высокооценённой игрой 2026 года на агрегаторе Metacritic ещё до официального релиза, запланированного на 19 ноября. По итогам 115 рецензий игра получила 99 баллов из 100, сообщает NME. Эмбарго на публикацию обзоров продолжения Grand Theft Auto 5 сняли 18 ноября.

Оценки критиков

Обозревательница The Guardian Кеза Макдональд в пятизвёздочной рецензии отметила чрезвычайную детализацию виртуального мира, реалистичность и новый уровень сопереживания главным героям — паре беглецов.

Люк Райли из IGN назвал Grand Theft Auto 6 самой впечатляющей видеоигрой, в которую он когда-либо играл. Bloomberg охарактеризовал проект как шедевр, а Digital Spy отметил, что игра превзошла высокие ожидания редакции.

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Релиз и предзаказы

Рецензент NME Марк Бомонт в своей пятизвёздочной оценке назвал новую часть значительным, хотя и не сверхчеловеческим, развитием серии. Он обратил внимание на большой город, сотни часов активностей, динамичные миссии и сюжетную линию, которую считает самой сфокусированной и захватывающей во франшизе.

По данным издания, Grand Theft Auto 6 уже установила рекорды предзаказов на консолях PlayStation и Xbox. Игру также называют самой дорогой видеоигрой из когда-либо созданных, однако NME приводит это утверждение как информацию, сообщённую другими источниками.

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