Видеоигра Grand Theft Auto VI может обеспечить издателю Take-Two Interactive около $1,84 млрд выручки в первый день после релиза. Аналитическая компания Sensor Tower оценила продажи игры в 19,1 млн копий по состоянию на утро четверга, сообщает Channel NewsAsia.

Оценки продаж

По расчетам Sensor Tower, оценочная выручка GTA VI более чем вдвое превышает примерно $800 млн, которые GTA V принесла в первые 24 часа после выхода в 2013 году. Продажи предыдущей части серии тогда считались рекордными для видеоигр в первые сутки.

Take-Two Interactive, которой принадлежит разработчик Rockstar Games, с начала предзаказов в июне называла спрос на GTA VI беспрецедентным и значительно превосходящим ожидания. Генеральный директор компании Штраус Зельник во время отчетности ранее в этом месяце отметил, что Take-Two не спешит объявлять об успехе до появления фактических результатов.

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Затраты и дальнейшие планы

Затраты Take-Two на производство GTA VI, по оценкам, составили не менее $1 млрд, что делает игру одним из самых дорогих развлекательных проектов. Sensor Tower также считает, что проморолик GTA VI Extended Look на Netflix в августе способствовал шестикратному росту предзаказов.

Инвесторы ожидают подробностей о планах выпуска игры на персональных компьютерах и запуска онлайн-версии. Некоторые отраслевые аналитики прогнозируют появление версии для ПК и многопользовательского режима в 2027 году. Аналитик TD Cowen Дуг Кройц считает, что ключевым фактором для перспектив акций Take-Two будут сроки запуска и масштаб следующей версии GTA Online, а не только количество проданных копий GTA VI.

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