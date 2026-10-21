В штате Южная Австралия сильный ливень с градом повредил посевы и кормушки для овец на фермах в регионах Риверленд и Мэлли. Аграрии готовились к ожидаемому рекордному урожаю, сообщает ABC News.

В хозяйстве Kamora Park Poll Merino в Сандалвуде, примерно в 175 километрах к востоку от Аделаиды, за 10 минут выпало около 30 миллиметров осадков. Град также повредил посевы, местами оставив от них только стебли.

Повреждения люпина и оборудования

Управляющая хозяйством Кейтлин Бафен рассказала, что диаметр градин достигал около одного сантиметра. По ее предварительной оценке, непогода могла повредить как минимум 50% урожая люпина на участке, по которому прошел град.

Ее тетя Энн Бафен оценила потери посевов в Kamora Park примерно в четверть площади — около 400 гектаров. По ее словам, на полях образовались большие эрозионные размывы, а град повредил необходимые для хозяйства кормушки для овец. Деревья также потеряли листья.

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Интенсивные осадки в регионе

В Ламеру в регионе Мэлли местные жители сообщили о 35 миллиметрах дождя и граде, выпавших в течение часа. Из-за непогоды затопило главную улицу городка. Жители также сообщили о 20 миллиметрах осадков в Халидоне и 16 миллиметрах в Локстоне.

Австралийское бюро метеорологии заявило, что больше всего пострадали западная часть Риверленда, а также части регионов Мид-Норт, Мюррейлендс и Норт-Ист-Пасторал. На метеостанциях зарегистрировали 22 миллиметра дождя в Пондерозе, 16 миллиметров в Маунт-Мэри и 13 миллиметров в Бакара-Уэлл.

После нескольких лет засухи в этом году во многих частях штата выпало больше осадков, чем обычно, что улучшило состояние посевов. Владельцы пострадавших хозяйств сейчас оценивают ущерб от непогоды.

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