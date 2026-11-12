В городке Вокоп на Среднем северном побережье штата Новый Южный Уэльс в Австралии мощная буря покрыла улицы толстым слоем града, который местные жители сравнивали со снегом. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям штата (SES) отреагировала на 125 вызовов, более 70 из которых поступили из района Вокопа, сообщает ABC News.

Поврежденные крыши и поваленные деревья

Сотрудница магазина Wauchope Rural Supply Store Сандра Хенсон рассказала, что сильный град повредил помещение и товар. По ее словам, водосточные желоба не выдержали большого количества града, из-за чего вода начала попадать внутрь магазина, а сотрудникам пришлось срочно снимать товар с полок.

Заместитель руководителя зоны SES на Среднем северном побережье Тони Дей заявил, что большинство обращений касалось поврежденных крыш, забитых желобов, попадания воды в дома, поваленных деревьев и линий электропередач. К вечеру спасатели выполнили все работы, кроме девяти вызовов. В район должны были прибыть бригады из Ньюкасла, чтобы помочь истощенным местным экипажам.

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Непогода затронула Ямбу и Илуку

Бури также нанесли ущерб городам Ямба и Илука в районе Нижний Кларенс. Сильный ветер повредил строящийся мотель возле Iluka Bowls Club, а из-за поваленных деревьев движение на отдельных участках Тихоокеанской автомагистрали возле Нью-Италии существенно замедлилось.

По словам руководителя зоны SES Иана Леки, спасателей вызвали для помощи 33 владельцам домов. В одном здании обрушились три стены, также сообщалось о двух сорванных крышах. Непогода повредила ограждения возле бассейнов и гаражные ворота, а вода попала в некоторые дома.

Почему выпал град

Старший метеоролог Бюро метеорологии Дин Наррамор объяснил непогоду похолоданием в верхних слоях атмосферы. Обычно град имел размер от 1 до 2 сантиметров, хотя поступали и сообщения о льдинах размером до 3 сантиметров. Из-за продолжительного выпадения града образовались значительные его скопления, особенно к западу от Порт-Маккуори, в районе Вокопа.

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