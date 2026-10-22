В Австралии Грант Хатчинсон, которого на прошлой неделе Либеральная партия лишила выдвижения в округе Кройдон штата Виктория, через адвокатов потребовал восстановить его кандидатуру. Он утверждает, что это решение противоречило конституции партии, сообщает ABC News.

Требования адвокатов

Юристы Хатчинсона направили юридическое письмо исполнительному органу партии в штате в среду вечером. Они потребовали восстановить его в качестве кандидата до пятницы, а также направили формальное юридическое уведомление о необходимости сохранить все документы, касающиеся отмены выдвижения.

В письме, подготовленном фирмой RV Lawyers, указано, что Хатчинсону не дали возможности ответить на обвинения. Адвокаты также отвергли утверждения о том, что он не сообщил о судебных разбирательствах с бывшей юридической фирмой. По их версии, об этих разбирательствах сообщили во время проверки и процедуры отбора кандидата.

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Возражения относительно процедуры

На прошлой неделе лидер оппозиции в Виктории Джесс Уилсон заявила, что появилась новая информация о текущем судебном споре Хатчинсона с его юридической фирмой. Адвокаты политика требуют от партии предоставить доказательства наличия такой информации.

Представители Хатчинсона также утверждают, что членов исполнительного органа заранее не уведомили о голосовании по его кандидатуре и утверждении Тоби Вулдриджа новым кандидатом. Вулдридж заменил Хатчинсона после партийного заседания в понедельник вечером. Адвокат Род Уэйт поставил под сомнение процедуру его утверждения и запросил у партии уведомление о заседании, повестку дня, протокол, список присутствующих и представленные материалы.

Хатчинсон и штаб-квартира Либеральной партии отказались от комментариев. Уилсон, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что этот вопрос относится к компетенции партии. Действующий депутат от Кройдона Дэвид Ходжетт завершает политическую карьеру после 20 лет в парламенте; Либеральная партия удерживает округ с преимуществом в 1,4% перед выборами 28 ноября.

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