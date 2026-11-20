В Grand Theft Auto VI игроки заметили в интернете почти 750 отдельных музыкальных треков. В игре доступны 20 внутриигровых радиостанций. Об этом сообщает Variety. Подборка охватывает музыку девяти десятилетий.

Радио, подкасты и ток-шоу

Станции можно слушать во время поездок, а также пешком через наушники, подключенные к телефонам персонажей Джейсона и Люсии. В игре также есть подкасты, ток-шоу, пародия на консервативный Fox News и скрытая радиостанция ночного клуба.

Среди станций — поп-радио Flash FM, которое ведут Robyn и Алекс Консани, Vice City FM с поп-музыкой 1980-х, ведущими которой являются Weird Al Yankovic и Брижит Нильсен, а также Cocoteo FM, посвященная реггетону и латиноамериканской музыке. Ее ведут Bad Bunny и RaiNao.

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От рэпа до классики

В списке также есть Dirty South Classics с южным рэпом, Honey FM с R&B 1990-х, V-Rock с классическим роком, The Chamber 106.6 с тяжелым металлом, Back Country Radio с кантри, Gloriana Blues Radio с блюзом, Leonida Jazz Radio и Symphony FM с классической музыкой.

Отдельно вышел официальный альбом Grand Theft Auto VI: The Album, в который вошли 34 композиции. Среди исполнителей, представленных в релизе, — Travis Scott, Cardi B, Future, Dua Lipa, Morgan Wallen, Don Toliver, Jennie и Zara Larsson.

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