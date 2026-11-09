В Сиднее игрок сборной Самоа по регбилиг Спенсер Лениу был дисквалифицирован на два матча за денежный жест, показанный арбитрам во время полуфинала Кубка мира против Австралии. Матч завершился победой австралийской команды со счётом 44:12.

Наказание за жест

В конце первого тайма Лениу был временно удалён на 10 минут за спор с главным арбитром Адамом Ги. Когда 26-летний проп направлялся в туннель, он показал рукой денежный жест.

Как сообщает ABC News Australia, многие расценили этот жест как сомнение игрока в честности и беспристрастности арбитров. В понедельник Лениу предъявили обвинение в ненадлежащем поведении третьей степени.

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Если спортсмен обжалует это решение и проиграет апелляцию, срок дисквалификации увеличится ещё на один матч.

Пропустит начало сезона NRL

Лениу, который после чемпионства с «Сидней Рустерз» в 2026 году должен перейти в «Парраматту», пропустит первые две игры клуба в сезоне NRL 2027 года. В частности, он не сыграет в матче «Парраматты» в Лас-Вегасе против «Голд-Коста».

Тренер Самоа Бен Гардинер после матча заявил, что Австралия имела преимущество домашнего поля. По его словам, Самоа уступила по количеству пенальти 4:9, а австралийцы получили несколько решений, характерных для хозяев поля.

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