Greenpeace на основе спутниковых данных выявил более 500 случаев разлива нефти в водах Персидского залива, в частности возле ОАЭ и Омана, с начала войны между США и Ираном 28 февраля. Как сообщает The Guardian, разливы также зафиксировали в Ормузском проливе и Аравийском море. В октябре танкеры в водах пролива подвергались ударам ракетами или морскими минами, а нефть загрязняла море и побережья стран региона.

Масштабы загрязнения

По оценке эксперта Greenpeace Нины Ноэлле, совокупная площадь ежедневно наносимых на карту следов разливов составляет около 20 тысяч квадратных километров — почти как территория Уэльса. Greenpeace также сообщил о более чем 133 атаках на нефтяные танкеры с начала конфликта.

Октябрь стал наиболее интенсивным месяцем: Вашингтонский институт ближневосточной политики зафиксировал или получил сообщения о более чем 30 атаках в Ормузском проливе и прилегающих водах. Среди наиболее загрязняющих инцидентов был удар по супертанкеру Gem No 2 у побережья ОАЭ: нефтяной шлейф протянулся более чем на 35 километров.

По оценке Greenpeace, после атаки на танкер в начале июня пятно у берегов Омана в пиковый момент охватило более 600 квадратных километров. Два иранских военно-морских судна, поражённых в марте, оставались источниками утечек нефти в течение нескольких месяцев, сообщил исследователь нидерландской организации PAX Вим Звейненбург.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для морских экосистем

Нефтяное загрязнение уже достигало побережий, в частности районов мангровых зарослей Хара, островов Шидвар и Кешм. Спутниковые снимки также показали пятна возле национального парка Мусандам в Омане и дельты реки Минаб в Иране. Эти районы являются средой обитания коралловых рифов, мангровых лесов, морских птиц, черепах и рыб.

Морской биолог Бернхард Ригл отметил, что мелководье Персидского залива особенно уязвимо к потеплению воды, которое вредит кораллам, водорослям и рыбам. По словам Ноэлле, нефть может надолго оставаться в донных отложениях, на берегах и корнях мангровых деревьев, нарушая пищевые цепи и создавая угрозу для прибрежных общин, зависящих от рыболовства.

ОАЭ после инцидента с Gem No 2 закрыли пляжи, начали очистку побережья и мониторинг опреснительных установок. В Омане водолазов и оборудование направили к повреждённому судну, а экипажи очищали от нефти около 11 километров береговой линии возле островов Халаният.

Читай нас в